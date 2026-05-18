В Таганроге и двух районах Ростовской области прошла атака БПЛА

Ночью с 17 на 18 мая 2026 года силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты в Таганроге, Каменском и Азовском районах Ростовской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — говорится в сообщении Юрия Слюсаря.

По сообщению Минобороны РФ, в промежутке с 21:00 17 мая до 07:00 18 мая над регионами страны перехватили 50 беспилотников, а отдельно в интервале с 14:00 до 21:00 17 мая ведомство отчиталось еще о 50 сбитых БПЛА по всей стране. Днем ранее, с 20:00 до 22:00 16 мая, военное ведомство сообщало уже о 67 уничтоженных дронах над несколькими регионами, включая Ростовскую область.

В этот раз беспилотники сбили в Таганроге, Каменском и Азовском районах, а экстренные службы проверяли места падения обломков и уточняли возможный ущерб. Ростовская область в последние дни регулярно попадает в сводки о воздушных атаках: накануне дроны также фиксировали в Таганроге и Каменске-Шахтинском, а в других сводках фигурировали Азовский, Мясниковский, Матвеево-Курганский и Неклиновский районы.

Ранее, в ночь на 17 мая, по сообщениям Минобороны, над Россией перехватили 556 беспилотников, и эта атака стала самой массовой в 2026 году по числу заявленных целей.

Станислав Маслаков