«Интересы промышленности буквально зашиты в ДНК банка»

После сложного 2025 года банкам и сейчас приходится работать в условиях постоянных вызовов. Как наращивать кредитный портфель темпами выше рынка, когда стоимость ресурсов очень высока, как поддерживать предприятия не только за счет финансирования, но и с помощью социальных программ и где найти точки роста бизнеса на ближайшие десять лет, в интервью «Деньгам» рассказала председатель правления Новикома (входит в холдинг «РТ-Финанс» госкорпорации «Ростех») Елена Георгиева.

Фото: Предоставлено пресс-службой банка НОВИКОМ

— В 2025 году банкам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки, что напрямую отразилось на кредитных ставках. Как это повлияло на результаты Новикома?

— Действительно, в минувшем году, несмотря на то что не было такого внешнего давления, как в 2022 и 2023 годах, главным вызовом для всех была высокая ключевая ставка. Это обстоятельство, скажем откровенно, не способствовало наращиванию кредитных портфелей банков. Но в любых нестандартных рыночных условиях мы всегда стараемся думать о клиентах и их потребностях, понимая, что меры Банка России в меньшей мере имели целью ограничить кредитование наших ключевых клиентов — предприятий реального сектора экономики, работающих над выполнением государственных задач. Поэтому в 2025 году мы сделали акцент на кредитовании в рамках государственных программ поддержки, развивали краткосрочную кредитную поддержку предприятий, имея в виду возвращение к более долгосрочным инвестпроектам по мере смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Нам было важно, что мы оставались с нашими клиентами и развивали взаимовыгодные направления работы. О результатах вы можете судить сами.

Новиком смог увеличить активы на 40%, почти до 1,5 трлн руб. (1,465 трлн руб. на 1 января.— «Деньги»). По темпам роста мы обогнали даже крупнейшие системно значимые банки. Рост кредитного портфеля у нас тоже был рекордным — его объем увеличился на 37%, до 715 млрд руб.

— За счет чего удалось добиться такого роста?

— Частично я уже ответила — за счет гибкой и клиентоориентированной политики кредитования. А еще это эффект политики клиентской диверсификации, на которую нас ориентирует новая стратегия, сформулированная нашим акционером.

В последние несколько лет мы сфокусировались на развитии работы не только с предприятиями, входящими в контур госкорпорации «Ростех», но и с крупнейшими компаниями с лучшими рейтингами, так называемыми голубыми фишками. Сейчас уже около 75% нашего корпоративного кредитного портфеля составляют именно они. Это предприятия из таких отраслей, как нефтехимия, металлургия, добывающая промышленность, атомная энергетика, крупнейшие транспортные и ИТ-компании. Многие из лидеров этих отраслей уже являются нашими клиентами.

— Какие инструменты сегодня наиболее актуальны для финансирования крупных клиентов и масштабных проектов?

— За годы работы в контуре «Ростеха» мы хорошо узнали специфику деятельности предприятий и наработали глубокие компетенции по организации финансирования. Мы прекрасно умеем сочетать профильные механизмы господдержки с собственными программами, повышая тем самым эффективность привлечения средств для клиентов.

Сегодня банк использует все многообразие форм привлечения ресурсов и на рынке капитала, используя облигации, цифровые финансовые активы, участвуя в сделках синдицированного кредитования. Работа с такими инструментами предполагает наличие наработанных связей с другими банками, инвесторским сообществом.

За последнее время Новиком заметно укрепил свои позиции на межбанковском рынке. Количество наших партнеров существенно выросло. Для нас сегодня межбанковский рынок — это не просто управление короткой ликвидностью. Теперь мы сами активно размещаем свободные ресурсы и предоставляем ликвидность коллегам из других банков. Мы также активно обмениваемся ликвидностью с крупными промышленными компаниями, региональными фондами, развиваем кредитную поддержку региональных клиентов, правительств отдельных регионов, предприятий малого и среднего бизнеса. Наши усилия по диверсификации портфеля получили высокую оценку рейтинговых агентств.

В 2025 году все четыре ведущих кредитных рейтинговых агентства России повысили рейтинг Новикома или улучшили прогноз по нему. А уже в этом году агентство АКРА подняло уровень рейтинга банка до AA(RU) со стабильным прогнозом. Также нам был присвоен кредитный рейтинг на уровне АА+ по национальной шкале Китая одним из ведущих агентств этой страны.

Уверена, что этот «знак качества» послужит отправной точкой для наращивания взаимодействия с финансовыми институтами и инвесторами в КНР и других дружественных странах.

— Как вам удалось добиться таких показателей в столь непростых условиях?

— Мы поддержали изменения в нашей клиентской и кредитной работе адаптацией внутренних процессов. Проанализировали ключевые бизнес-процессы, выявили узкие места, какие-то процессы донастроили, сократили сроки, где-то в процедурах установили дополнительный фокус-контроль; следили за рынком и его индикаторами буквально в режиме реального времени, оперативно совершенствовали продуктовую линейку, чтобы предложить наилучшие рыночные условия для предприятий промышленности.

Конечно, нам очень помогла работа с институтами развития, профильными министерствами и корпорациями — Минпромторгом России, Минэкономразвития, ВЭБом и ДОМ.РФ, Корпорацией МСП, Фондом развития промышленности.

— Значительный рост активов — это нагрузка на капитал банка. Собственный капитал банка растет, но в абсолютном значении намного уступает крупнейшим игрокам. Мешает ли это проводить масштабные сделки с крупнейшими предприятиями?

— Размер капитала — действительно важный показатель для банков, от которого напрямую зависят объем бизнеса и возможности по его масштабированию. И для нас важно, что капитал Новикома постоянно устойчиво растет.

В этом вопросе мы находим полную поддержку нашего акционера. Мы со своей стороны всемерно повышаем эффективность вложений в наш капитал, а акционер направляет значительную часть прибыли на дальнейшее развитие банка. Нам приятно констатировать, что ключевой показатель эффективности банка ROE в 2025 году был на уровне 21,1%, притом что в целом по банковской системе доходность на капитал снизилась и в среднем, по данным ЦБ, составляла 18,2%. Чистая прибыль достигла 26,5 млрд руб. Поэтому наш акционер счел возможным увеличить наш капитал на 9,1%, до 129,3 млрд руб.

А для масштабных сделок мы используем инструменты рынка капитала, делимся рисками с банками-партнерами и, конечно, делаем все, чтобы наша прибыль росла.

— Вы рассказали о настройке процессов. Это только в отношении корпоративного бизнеса или розницу тоже затронуло?

— В рознице также многое поменялось — от внедрения программы рекордного кешбэка, выплачиваемого «живыми» деньгами, до социальных продуктов для работников предприятий. Это довольно быстро принесло свои плоды.

Нам удалось нарастить темпы кредитования, в корпоративном бизнесе и в рознице, не снижая требования к риск-профилю заемщиков. Это важный момент, потому что у банка никогда не было задачи расти любой ценой без оглядки на риски. Мы бережем каждый рубль акционера и не можем себе позволить наращивать активы в ущерб качеству кредитного портфеля.

— Раз мы заговорили о частных клиентах, расскажите, где вы видите для себя точки роста розничного бизнеса?

— Начну с того, что Новиком — не совсем обычный банк, и потому наша розница тоже развивается не по классическим канонам рынка. Самое важное для нас — люди, которые работают на предприятиях. Поэтому свою розничную стратегию мы выстраиваем вокруг их потребностей и нужд.

Мы постоянно разрабатываем продукты для сотрудников предприятий, аналогов которых нет на рынке. Например, в нашей линейке есть вклад для зарплатных клиентов с доходностью на 0,8–1,5 п. п. выше стандартных продуктов. Мы запустили одну из лучших на рынке программ лояльности и даже получили престижную премию в этой области по итогам прошлого года. Не секрет, что на рынке наметился тренд, когда банки ухудшают условия кешбэка. Новиком же предлагает по-настоящему выгодные условия — возвращает до 25% от суммы покупок «живыми» деньгами, до 7 тыс. руб. ежемесячно для зарплатных клиентов.

— Несколько лет назад банк запустил программу «Развитие» для поддержки лучших кадров промышленности. Помогает ли эта программа решать существующий сегодня в отрасли дефицит кадров?

— Да, это реально эффективный инструмент поддержки. Сегодня банк сотрудничает уже с более чем 340 предприятиями страны. Лучшие работники промышленности могут получать кредиты на льготных условиях.

— Прошло десять лет с момента, когда Новиком стал стопроцентно дочерним банком «Ростеха». Как это отразилось на развитии банка и его результатах?

— Действительно, в этом году у нас своеобразный юбилей — ровно десять лет назад, в 2016 году, госкорпорация «Ростех» консолидировала 100% акций Новикома. За это время банк уверенно вырос по всем ключевым показателям, увеличив активы в семь раз, а капитал более чем в три раза, вошел в топ-15 крупнейших банков страны.

За эти годы кредитный рейтинг банка повысился на восемь ступеней.

И конечно, все эти годы банк выступал в роли опорного банка промышленности, поддерживая предприятия в любых экономических условиях. Я бы сказала, что интересы промышленности буквально зашиты в ДНК банка.

— Какие у вас планы на ближайшие десять лет? Наступило время для новой стратегии?

— Да, мы горды своими достижениями, но не планируем на этом останавливаться. Пришло время ставить новые цели с учетом амбиций и опыта работы с самыми разными проектами. Как я сказала, недавно наш акционер утвердил новую стратегию банка до 2036 года. Это наш «маяк» на ближайшее десятилетие, где закреплены миссия, видение и стратегические цели. Цель новой стратегии — рост и системное развитие бизнеса Новикома как универсального банка с акцентом на стратегическое взаимодействие с «Ростехом».

Перед нами поставлены амбициозные задачи. За десять лет банк планирует увеличить активы в 2,8 раза, размер собственного капитала — более чем в три раза, чистую прибыль — на 78%, что выведет банк в десятку крупнейших финансовых организаций страны.

— Что значит для Новикома быть универсальным?

— Наша миссия остается неизменной — углублять и развивать наши компетенции, сформированные за многие годы работы бок о бок с предприятиями промышленности, оставаясь для них надежным и предсказуемым партнером. А быть универсальным банком для нас — это активно сотрудничать с компаниями из других отраслей, обеспечивая дальнейшую диверсификацию портфеля. Мы продолжим укреплять позиции на межбанковском рынке, а также будем шире использовать инструменты рынка капитала в интересах клиентов и собственных операций, будем продвигать бренд банка на широком рынке.

— Каким образом планируете продвигать бренд банка в рамках заявленной стратегией экспансии?

— Объективно говоря, эту работу мы уже запустили два года назад, проведя масштабный ребрендинг и вдохнув в бренд банка, отлично известный в промышленных кругах, новые смыслы и посылы. Философия нашей работы с партнерами — новаторство, визионерство, конструктив и мастерство. В нашей новой десятилетней стратегии мы ставим перед собой задачу существенно повысить узнаваемость и лояльность к бренду банка. При этом мы четко знаем свои цели, свою аудиторию. Вот для нее мы и будем стремиться стать банком первого выбора.

Михаил Иванов