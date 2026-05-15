Си Цзиньпин приедет в США осенью

Председатель Китая Си Цзиньпин приедет осенью в США с государственным визитом по приглашению американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

Си Цзиньпин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Си Цзиньпин

Китайский министр также прокомментировал прошедшие переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. «Встреча включала официальные переговоры и приветственный банкет, а также обмен мнениями и визиты в небольших группах... Главы двух государств провели вместе почти девять часов»,— сказал Ван И. Его слова приводит пресс-служба МИД КНР. Министр назвал важным решением двух стран построить «отношения конструктивной стратегической стабильности».

14 мая в Пекин с официальным визитом прилетел президент США Дональд Трамп. Это первая рабочая поездка господина Трампа в Китай с 2017 года. Стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке, ситуацию вокруг Тайваня и другие вопросы.

Американский президент пригласил председателя КНР посетить США 24 сентября. Сегодня господин Трамп также заявил, что ожидает как минимум четыре встречи с главой КНР в этом году. После переговоров с Дональдом Трампом Си Цзиньпин назвал отношения двух стран «самыми важными в мире» и призвал «никогда их не испортить».