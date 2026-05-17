Силы ПВО сбили 36 беспилотников ВСУ над Россией за семь часов

Средства ПВО уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины над российской территорией с 14:00 до 21:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

В ночь на 17 мая российские регионы подверглись массированной атаке ВСУ — было сбито 586 беспилотников. Из них более 100 — на подлете к Москве. Пострадали более 10 жителей столицы, в Московской области погибли три человека.

