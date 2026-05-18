Стихотворение Александра Бутягина, написанное им в польском СИЗО
Со мною во сне говорили коты,
Они обращались на «ты»,
Но я не дивился на этих котов
И был к разговору готов.
Сказал черный кот, обернувшись ко мне:
«Зачем ты живешь на Земле?»
Промолвила кошка, мурлыкнув слегка:
«Дорога твоя далека?»
Пушистый котенок, смущаясь, спросил:
«Как думаешь, хватит ли сил?»
Хотел я сказать, что секрета здесь нет,
Но только мяукнул в ответ.
Тогда замурчали коты в унисон,
А после покинули сон.
Я тоже проснулся, но даже следов
Не стало от этих котов.
Теперь я стараюсь ложиться скорей,
Ведомый мечтою своей —
Мне в сон этот нужно вернуться и там
Ответить чудесным котам!