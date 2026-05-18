Стихотворение Александра Бутягина, написанное им в польском СИЗО

Со мною во сне говорили коты,

Они обращались на «ты»,

Но я не дивился на этих котов



И был к разговору готов.

Сказал черный кот, обернувшись ко мне:

«Зачем ты живешь на Земле?»

Промолвила кошка, мурлыкнув слегка:



«Дорога твоя далека?»

Пушистый котенок, смущаясь, спросил:

«Как думаешь, хватит ли сил?»

Хотел я сказать, что секрета здесь нет,



Но только мяукнул в ответ.

Тогда замурчали коты в унисон,

А после покинули сон.

Я тоже проснулся, но даже следов



Не стало от этих котов.

Теперь я стараюсь ложиться скорей,

Ведомый мечтою своей —

Мне в сон этот нужно вернуться и там



Ответить чудесным котам!