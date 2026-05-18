Стихотворение Александра Бутягина, написанное им в польском СИЗО

Со мною во сне говорили коты,
Они обращались на «ты»,
Но я не дивился на этих котов

И был к разговору готов.

Сказал черный кот, обернувшись ко мне:
«Зачем ты живешь на Земле?»
Промолвила кошка, мурлыкнув слегка:

«Дорога твоя далека?»

Пушистый котенок, смущаясь, спросил:
«Как думаешь, хватит ли сил?»
Хотел я сказать, что секрета здесь нет,

Но только мяукнул в ответ.

Тогда замурчали коты в унисон,
А после покинули сон.
Я тоже проснулся, но даже следов

Не стало от этих котов.

Теперь я стараюсь ложиться скорей,
Ведомый мечтою своей —
Мне в сон этот нужно вернуться и там

Ответить чудесным котам!

