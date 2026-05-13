«Госзаказ» на качество

Власти намерены усиливать контроль за качеством отечественной продукции с помощью инструментов госзаказа, следовало из выступлений чиновников на пленарной дискуссии профильного форума. В Минпромторге рассчитывают доработать нормы о локализации производств: полностью перейти на балльную систему оценки ее уровня, оцифровать всю производственную цепочку, а также внедрить механизм постконтроля. В Федеральном казначействе говорят о планах интеграции системы госзакупок с мониторингом оборота розницы «Честный знак» и скором старте цифровизации малых закупок.

Участники пленарной сессии форума «Госзаказ» обсудили, как дальше следует развивать систему госзакупок. Говорили об усилении контроля за качеством закупаемой продукции отечественного производства. Планами Минпромторга на этот счет поделился замминистра Алексей Матушанский: ведомство намерено продолжить работу над реестром российской промышленной продукции, в котором сейчас уже 1,4 тыс. ее наименований. Запись в реестре служит подтверждением того, что товар — отечественного происхождения. Это дает предприятиям ряд конкурентных преимуществ: фору при подаче заявок на участие в торгах и получение господдержки в виде льгот и субсидий.

В перспективе в Минпромторге рассчитывают полностью перейти на балльную систему оценки уровня локализации производства.

Чтобы товар был признан российским, он должен набрать определенное количество баллов, которые начисляются за российские компоненты в его составе. Для борьбы с недостоверной локализацией в ведомстве собираются полностью оцифровать производственную цепочку: от создания комплектующих до реализации готовой продукции. На проблему подмены страны происхождения товара в Минпромторге указывали и ранее — фиксируются случаи значительного расхождения объемов закупаемой на торгах и реально производимой конкретным предприятием продукции.

Для выявления в реестре товаров, не соответствующих требованиям, будет внедрен механизм постконтроля — Росстандарт сможет проверять продукцию, которая уже внесена в реестр (см. “Ъ” от 26 декабря 2025 года). Что касается самой реестровой записи, то после произведенного продления срока ее действия с трех до пяти лет в Минпромторге теперь не исключают, что она может стать бессрочной.

Техническую сторону улучшения системы госзаказа осветила замглавы Федерального казначейства Анна Катамадзе — этот орган является оператором Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), замыкающей на себе весь связанный с проведением госзакупок документооборот. Она напомнила, что деятельность казначейства в сфере госзакупок нацелена на обеспечение юридической чистоты документов, финансовой дисциплины участников процесса и контроля качества закупаемых товаров. Поэтому сейчас, по ее словам, в Минфине и Минпромторге обсуждают возможность дальнейшей интеграции системы госзакупок с мониторингом оборота розницы «Честный знак». Речь в том числе идет о внедрении в госзакупки механизма, аналогичного уже действующему в рознице разрешительному режиму, который подразумевает блокировку на кассе продажи товара с некорректным кодом маркировки.

Другая сторона оптимизации — цифровизация закупок малого объема (ЗМО, до 600 тыс. руб.). Ее первый этап стартует 1 июля 2026 года, и сначала заказчик сможет выбирать, оформлять ему договор в ЕИС или на бумаге. До сих пор ЗМО были выведены из-под централизованного учета, при этом, подчеркнула Анна Катамадзе, на них приходится примерно 1 трлн руб. от общего объема контрактации. Подразумевается, что в рамках цифровизации ЗМО в перспективе будет создан единый каталог товаров — его внедрение упростит закупочный процесс как для заказчика, так и для поставщика. По ее словам, каталог нужен для того, чтобы мелкие предприятия с небольшими оборотами, не готовые заниматься «длинной логистикой», но желающие продавать здесь и сейчас, могли оценить, какую нишу им может предоставить госзаказчик.

Полина Попова