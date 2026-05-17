Казанцы победили с рекордом

В финальной серии play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вновь равенство — 2:2. Казанский «Ак Барс» восстановил его, на своем льду одержав победу — 2:1 — над действующим чемпионом ярославским «Локомотивом». Победную шайбу в самом напряженном из четырех матчей противостояния забросил Александр Хмелевский. А одним из его ассистентов стал Митчелл Миллер, установивший таким образом рекорд результативности среди защитников в одном розыгрыше Кубка Гагарина.

Первый период этого матча походил на стартовый отрезок прошлой, третьей игры. «Локомотив» опять давил, владел инициативой, но долго не мог создать верного момента. «Ак Барс» снова не слишком здорово распоряжался шайбой, редко доводил ее до чужого створа, не мог как следует закрепиться в зоне атаки. Перелом наметился под конец двадцатиминутки. Но счет до первого перерыва так и не был открыт. Сначала Даниил Исаев справился с броском Александра Барабанова и не дал возможности сыграть на добивании. Затем, когда хозяева бежали в контратаку в меньшинстве, ярославский вратарь хорошо сыграл клюшкой — перекусил передачу Барабанова на пустой угол.

В начале второго периода у «Ак Барса» была еще одна отличная возможность — уже при игре в большинстве. Григорий Денисенко нашел Артема Галимова поперечной передачей, но вновь на высоте был Исаев. Нападающий хозяев вроде бы поднял шайбу, но вратарь гостей успел переместиться и дотянулся до нее.

Первый удар нанес все-таки «Локомотив». Вроде бы ничего толкового у ярославцев создать не получалось: стоило приблизиться к чужим воротам — и пространства уже не найти, все время приходится играть по борту. Сказались две ошибки. Авантюрный пас Никиты Лямкина был легко перехвачен Александром Полуниным. Ярославский форвард каким-то чудом сохранил владение в средней зоне, а войдя в чужую, вдруг обнаружил, что времени у него полно: хватает, чтобы замахнуться и щелкнуть. Щелчок не был идеальным, но Тимур Билялов выловить шайбу не сумел. Она влетела в сетку от ловушки казанского вратаря.

«Ак Барс» и после этого лететь вперед не перестал. Во втором периоде он втрое превзошел соперника по времени в атаке (почти восемь минут против двух с половиной) и в итоге сравнял счет. Голевая вылазка началась с диагонали Митчелла Миллера в чужой угол, где выиграл борьбу Сафонов. Шайба пришла к Барабанову, который отправил ее по уже опробованному маршруту — в центр на Галимова. Его бросок вновь взял Исаев, но совладать с рикошетом он уже не сумел. Шайба попала в ворота от ноги своего защитника — боровшегося с Сафоновым на пятачке Александра Елесина.

«Локомотив» и на старте третьего периода казался не таким свежим.

Чуть дало отдышаться ярославцам необъяснимое удаление Дмитрия Яшкина — он зачем-то повис на сопернике за чужими воротами. Но после того как большинство гостей истекло, хозяева снова стали играть с преимуществом.

Решило исход встречи не менее странное удаление — да практически такое же, как то, что схватил Яшкин, полученное вскоре Никитой Кирьяновым. «Ак Барс» численным преимуществом воспользовался быстро. Нейтан Тодд вломился в зону оппонентов, но его выстрел был заблокирован. Отличился кативший следом Александр Хмелевский: сперва он метнул выше цели, но добежал до ворот и точно махнул по отразившейся от стекла и падавшей на пятачок шайбе. 2:1.

Среди ассистентов Хмелевского оказался защитник Митчелл Миллер. Американец, во второй игре финальной серии сделавший хет-трик, набрал 22-е очко (7 голов + 15 передач) в текущем Кубке Гагарина. Больше за один розыгрыш play-off КХЛ не набирал прежде ни один защитник. 21 очко было у канадца Криса Ли. Его достижение держалось с 2017 года, когда магнитогорский «Металлург», за который играл канадец, дошел до финала, но уступил там петербургскому СКА.

До сирены оставалось еще девять минут чистого времени. Их «Ак Барс» провел собранно и даже мог нарастить перевес. Но счет остался прежним — 2:1. Впервые в нынешнем финале победу одержала команда, пропустившая первой. Впервые матч главной серии сезона завершился с разницей в один гол.

В противостоянии до четырех побед вновь установилось равенство — 2:2. Следующий его матч состоится 19 мая в Ярославле.

Роман Левищев