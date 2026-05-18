Ленобласть увеличивает бюджет на расселение

В ближайшие два года в рамках второго этапа программы расселения аварийного жилья в Ленинградской области собираются расселить граждан из почти 9,7 тыс. кв. м в ветхих домах. На эти цели будет выделено около 1,6 млрд рублей, 538,16 млн из которых направит федеральный Фонд развития территорий, сообщил в конце прошлой недели губернатор Александр Дрозденко. До конца года в регионе современным жильем планируют обеспечить 460 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основную часть в указанном объеме финансирования — более 1 млрд рублей — обеспечит областной бюджет. На эти средства власти региона намерены переселить в новые квартиры 557 жителей в 16 муниципальных образованиях. Стоимость первого этапа программы, рассчитанного на 2025–2026 годы, оценивалась в 1,057 млрд, включая 290,12 млн из средств публично-правовой компании (ППК) «Фонд развития территорий», 755,91 млн — из регионального бюджета, 10,57 млн — из местных бюджетов. До конца текущего года в рамках первого этапа планируется расселение из 6,2 тыс. кв. м аварийного жилья.

По словам губернатора Ленинградской области, квартиры на первых этапах программы правительство региона будет приобретать на вторичном рынке, так как это самый быстрый вариант для переезда людей из аварийных домов в нормальное жилье.

Ранее на прошлой неделе в правительстве Ленобласти сообщали, что комитет по строительству рассматривает возможность включения в программу расселения аварийного жилья на 2025–2029 годы Пикалево, Волосово и Тихвин. Как уточнили в пресс-службе строительного блока обладминистрации, объемы расселения в этих городах станут понятны после того, как муниципалитеты подготовят документацию по аварийным домам.

Отдельно к реализации программы готовятся Выборг и Луга. В Выборге документы подготовлены на период 2028–2029 годов. В Луге подобрали участок под строительство многоквартирного дома для переселенцев, заявляют в областном комстрое.

На начало года, как уже писал «Ъ Северо-Запад», общая площадь домов в Ленобласти, признанных аварийными, достигла 267 тыс. кв. м. Для устранения 79,11 тыс. кв. м аварийного жилья 47-й регион в 2025–2039 годах собирался направить 11,7 млрд рублей. Планируется, что в структуре финансирования 3,1 млрд рублей обеспечит ППК «Фонд развития территорий», 8,5 млрд рублей — областной бюджет, 100 млн — муниципальные бюджеты. Приоритет отдается объектам в опорных населенных пунктах и с угрозой обрушения.

Александра Тен