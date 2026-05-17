«Пари НН» покинул Российскую премьер-лигу после матча с «Рубином»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в матче с казанским «Рубином» 17 мая сыграл вничью со счетом 2:2. Нижегородский клуб с 23 очками опустился на 15 место в турнирной таблице и вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный тренер ФК «Пари НН» Вадим Гаранин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Главный тренер ФК «Пари НН» Вадим Гаранин

В ворота «Пари НН» голы забили Руслан Безруков на 15 минуте и Никита Каккоев на 47 минуте. У нижегородцев оба гола забил Вячеслав Грулев на 61 и 65 минутах.

Как писал «Ъ-Приволжье», 11 мая ЦСКА обыграл «Пари НН» на последних минутах матча, встреча завершилась со счетом 2:1. Во время игры болельщики нижегородского клуба подняли на трибунах плакаты в поддержку уволенного главного тренера клуба Алексея Шпилевского. На это вратарь и капитан Никита Медведев с использованием мата заявил, что такие болельщики «Пари НН» не нужны.

За это контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал Медведева на 300 тыс. руб. Кроме того, главного тренера нижегородского клуба Вадима Гаранина оштрафовали на 10 тыс. руб. за то, что он покидал техническую зону.

«Пари НН» должен был покинуть РПЛ в прошлом сезоне, но из-за серьезных проблем с финансированием РФС лишил подмосковный клуб «Химки» лицензии на игры в РПЛ, и освободившийся слот передали нижегородской команде.

Галина Шамберина