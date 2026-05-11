ЦСКА обыграл «Пари НН» на последних минутах матча

Футбольный клуб ЦСКА обыграл нижегородский «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Гол в ворота московского клуба на 44-й минуте матча забил полузащитник «Пари НН» Даниил Лесовой. Гости сравняли счет на 88-й минуте, а на 90-й минуте игрок ЦСКА Имран Фиров вывел команду вперед. Еще один гол армейцы забили в добавленное время, однако он был отменен.

«Пари НН» остается в зоне вылета из Российской премьер-лиги. 17 мая нижегородцы сыграют с казанским «Рубином».

Владимир Зубарев