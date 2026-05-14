Капитана «Пари НН» за мат в адрес болельщиков наказали рублем

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать вратаря и капитана нижегородского ФК «Пари НН» Никиту Медведева на 300 тыс. руб. за мат в адрес болельщиков во время матча с ЦСКА. Кроме того, главного тренера «Пари НН» Вадима Гаранина оштрафовали на 10 тыс. руб. за то, что во время этого же матча он покидал техническую зону. Об этом говорится в решении комитета от 14 мая.

Капитан и вратарь ФК «Пари НН» Никита Медведев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Капитан и вратарь ФК «Пари НН» Никита Медведев

Как писал «Ъ-Приволжье», 11 мая «Пари НН» на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 1:2. Во время игры болельщики нижегородского клуба подняли на трибунах плакаты в поддержку уволенного главного тренера клуба Алексея Шпилевского. На это отреагировал Никита Медведев, который с использованием мата заявил, что такие болельщики «Пари НН» не нужны.

Позже директор клуба Виталий Карасев сообщил, что провел с Никитой Медведевым беседу и доволен состоявшимся разговором. По его словам, футболист не справился с эмоциями и «переборщил с высказываниями». За это он понес административное наказание и из своего кармана оплатит расходы на организацию выезда нижегородских болельщиков в Казань на матч «Пари НН» с «Рубином».

Никита Медведев в свою очередь записал видеообращение с извинениями. Он признал, что не понял акции болельщиков в поддержку уволенного тренера Алексея Шпилевского и не сдержал эмоции. «На трибунах присутствовали женщины и дети, которые не должны были слышать мою нецензурную брань»,— отметил футболист и пригласил болельщиков на выездной матч в Казань.

Сейчас «Пари НН» находится в зоне вылета из Российской премьер-лиги. В текущем сезоне ему осталось сыграть один матч с казанским «Рубином» 17 мая.

Андрей Репин