Выходец из «Сибагро» стал главой «Тарбаево» Вадима Дымова
Новым гендиректором ООО «Тарбаево», развивающего свиноводческие активы ГК «Дымов», стал Евгений Лазарев, следует из данных СПАРК. На этом посту господин Лазарев сменил Ольгу Самонину, возглавлявшую компанию с 2023 года.
Евгений Лазарев ранее работал в «Сибагро» Андрея Тютюшева — третьем по объему производителе свиней на убой в России. В 2022–2025 годах он руководил подконтрольным компании Красноярским свинокомплексом.
Опрошенные «Ъ» эксперты отметили, что в свиноводстве управленцы в среднем работают по три-четыре года — больше, чем в FMCG или ритейле. Однако причиной назначения нового гендиректора также может быть изменение стратегии компании или вспышка заболевания на предприятии, рассказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев. Гендиректор агентства ProPersonnel Татьяна Долякова отмечала, что сейчас руководство может меняться чаще из-за общего снижения эффективности аграрного бизнеса и кризиса перепроизводства.
Предыдущая попытка Вадима Дымова, владельца ГК «Дымов», привести в компанию внешнего управленца оказалась неудачной. Гендиректором всей ГК «Дымов» в августе 2025 года стал выходец из «Русагро» и ГК «Руст» Владимир Филипцев, но проработать в должности ему удалось лишь два месяца. Вскоре его сменил финансовый директор «Дымова» Анатолий Шутка.
