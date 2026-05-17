Свиньям сменили руководство

Новым гендиректором развивающего свиноводческие активы ГК «Дымов» ООО «Тарбаево» стал выходец из «Сибагро» Евгений Лазарев. Смена менеджмента произошла в условиях падающей рентабельности производства свинины и может указывать на стремление повысить эффективность работы. Но предыдущая попытка привести в ГК «Дымов» управленца из крупной производственной компании оказалась неудачной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Новым гендиректором ООО «Тарбаево» 6 мая стал Евгений Лазарев, следует из СПАРК. Он сменил Ольгу Самонину, возглавлявшую компанию с 2023 года. Евгений Лазарев — выходец из «Сибагро» Андрея Тютюшева, третьего по объему производителя свиней на убой в России. В 2022–2025 годах он руководил подконтрольным компании Красноярским свинокомплексом. «Тарбаево», согласно СПАРК, принадлежит основателю ГК «Дымов» Вадиму Дымову. В группе “Ъ” оперативно не ответили. Связаться с господином Лазаревым не удалось.

ГК «Дымов» основана в 2001 году, специализируется на выпуске колбас, мясных полуфабрикатов, снеков и деликатесов. ООО «Тарбаево» господин Дымов приобрел в 2017 году, тогда компания занималась производством молока под Суздалем (см. “Ъ” от 4 июля 2017 года). Сейчас это направление переведено в дочернюю структуру — ООО «Суздаль молоко». На балансе самого «Тарбаево» как минимум два свиноводческих комплекса в Ивановской области — «Ярышево» и «Петровский», следует из отчетности. Здесь может содержаться 71 тыс. животных. Согласно СПАРК, выручка ООО «Тарбаево» в 2025 году составила 2,83 млрд руб., увеличившись за год на 2,51%. Чистая прибыль снизилась на 79,87%, до 59,29 млн руб.

Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев говорит, что в свиноводстве управленцы в среднем работают по три-четыре года. Это больше, чем в FMCG или ритейле, где гендиректор обычно задерживается лишь на два-три года. Эксперт связывает это со спецификой бизнеса. Производственный цикл от опороса до товарной свиньи составляет около шести месяцев, инвестиционный — длится пять-семь лет. Быстрых результатов в индустрии никто не ждет, считает господин Чихачев.

Но сейчас руководство может меняться чаще из-за общего снижения эффективности аграрного бизнеса, говорит гендиректор агентства ProPersonnel Татьяна Долякова.

Причиной назначения нового гендиректора, по мнению господина Чихачева, также может быть изменение стратегии компании или вспышка заболевания на предприятии, сократившая поголовье животных.

Сейчас рентабельность производства свинины находится под давлением из-за начавшегося кризиса перепроизводства. Компании наращивают выпуск продукции в условиях сдержанного спроса и ограниченных экспортных возможностей. Это приводит к падению цен, вынуждая часть игроков продавать мясо фактически по себестоимости.

Начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев говорит, что назначение руководителя из более крупной компании — довольно четкий сигнал, что собственники нацелены на повышение операционной эффективности. Господин Чихачев добавляет, что свиноводство — относительно узкий рынок, где кадры обычно перетекают между восемью-десятью крупнейшими игроками. ГК «Дымов» в число этих производителей не входит.

Группа, вероятно, стремится перевести свиноводческий дивизион на стандарты крупного бизнеса, считает Алексей Чихачев. Он говорит, что в агросекторе разница в операционной эффективности между лидерами рынка и средними компаниями достигает 15–25% по ключевым показателям. Компенсация разрыва хотя бы вполовину сильно повысит ценность актива.

Предыдущая попытка Вадима Дымова привести в компанию управленца из сторонних структур оказалась неудачной. Гендиректором всей ГК «Дымов» в августе 2025 года стал выходец из «Русагро» и ГК «Руст» Владимир Филипцев. Но проработать в должности ему удалось лишь два месяца. Вскоре его сменил финансовый директор «Дымова» Анатолий Шутка (см. “Ъ” от 26 ноября 2025 года).

Владимир Комаров