Суд разрешил Тимуру Иванову свидания матерью

Симоновский суд Москвы разрешил бывшему замглавы Минобороны России Тимуру Иванову звонки и свидания с гражданской женой и матерью. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Денис Балуев, передает ТАСС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13,5 года колонии за растрату при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц». Второе уголовное дело против бывшего замминистра возбуждено по статьям о получении трех взяток на общую сумму 1,3 млрд руб. и легализации преступных доходов в размере 14,2 млн руб. Он вину не признает. 24 апреля суд постановил, что дело рассмотрят в закрытом режиме.

