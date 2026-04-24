Дело Тимура Иванова рассмотрят в закрытом режиме

По требованию гособвинения уголовное дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова будет рассмотрено Симоновским райсудом без журналистов, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов (в центре)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов (в центре)

Ходатайство о закрытии процесса прокурор Дмитрий Надысев мотивировал тем, что материалы дела «содержат иную, охраняемую законом тайну». При этом он упомянул имеющийся в деле ряд госконтрактов и договоров, касающихся строительства и реконструкции военных объектов (среди них, в частности, были учреждения образования), в обмен на заключение которых Тимур Иванов, по версии следствия, в 2018—2023 годах получал взятки.

В свою очередь, адвокаты подсудимых выступили против закрытия процесса, отметив, что за два года следствие не «ни разу не приняло мер к недопустимости разглашения этих документов», которые имеют лишь гриф «для служебного пользования». Адвокат Иванова Мурад Мусаев предлагал закрыть лишь те заседания, в ходе которых будут исследоваться эти соглашения. «Закрытие же всего процесса будет означать нарушение базового принципа судопроизводства, который является гарантией справедливого судебного разбирательства», — сказал адвокат. Но суд просьбу удовлетворил, попросив слушателей выйти.

Тимуру Иванову вменяется получение трех взяток на сумму более 1,3 млрд руб., а также легализация преступных доходов в размере 14, 2 млн руб., один эпизод незаконного хранения оружия и два эпизода незаконного изготовления (переделки) оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 174.1, ст. 222 и ст. 223 УК).

Бывший замминистра обороны уже имеет 13-летний срок по делу о растрате более 4 млрд рублей банка «Интеркоммерц» и средств при закупке паромов для Керченской переправы.

Мария Локотецкая