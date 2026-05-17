Fars: США выдвинули Ирану встречные пять условий продолжения переговоров

В ответ на требования Ирана США выдвинули собственные пять условий для продолжения переговоров. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По данным агентства, Вашингтон отказался выплачивать Тегерану какие-либо репарации, а также разблокировать даже 25% замороженных иранских активов. Кроме того, США требуют вывоза 400 кг иранских запасов урана и сохранения в рабочем состоянии не более одного ядерного объекта. Белый дом также хочет решить вопрос о «прекращении боевых действий на всех фронтах» в ходе самих переговоров, а не до них.

12 мая Fars сообщал, что Иран не станет вступать во второй раунд переговоров с США без выполнения ими «пяти условий укрепления доверия». Среди них — прекращение боев на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, разблокировка замороженных иранских средств, компенсация ущерба и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

С начала апреля между США и Ираном действует перемирие. Стороны обменялись предложениями по урегулированию конфликта, но переговоры зашли в тупик. 10 мая американский президент Дональд Трамп назвал мирный план Тегерана неприемлемым. Источники CNN сообщали, что в Белом доме разделились мнения: часть чиновников настаивает на возобновлении боевых действий, другие — на дипломатии.

