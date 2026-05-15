Ирану готовят аналог Хельсинкского акта

Саудовская Аравия предложила Ирану заключить со странами Ближнего Востока пакт о ненападении, который разрядит атмосферу в регионе после американо-израильской операции, начавшейся 28 февраля и замороженной 8 апреля. В качестве модели королевство рассматривает Хельсинкский заключительный акт 1975 года, который был призван снизить напряженность эпохи холодной войны. Основная проблема проекта в том, что к нему вряд ли присоединится Израиль, который страны региона теперь рассматривают как основной источник военных угроз. Под вопросом и участие ОАЭ, которые с начала войны заняли самую жесткую позицию по отношению к Тегерану.

О том, что Саудовская Аравия предложила Ирану заключить многостороннее соглашение о ненападении, дипломатические источники рассказали изданию Financial Times. По их словам, в основу документа, по мнению Эр-Рияда, должна лечь модель Хельсинкского заключительного акта — ключевого договора по безопасности и сотрудничеству в Европе, потребность в котором назрела в эпоху холодной войны. Необходимость в таком пакте, убеждены собеседники Financial Times, испытывает большинство ближневосточных стран.

«Все зависит от того, кто в этом участвует,— делает, однако, оговорку собеседник газеты.— Без Израиля это может быть контрпродуктивным, потому что после Ирана он рассматривается как крупнейший источник конфликтов. Но Иран никуда не денется (от присоединения к соглашению.— “Ъ”), и именно поэтому саудовцы подталкивают его к этому».

В последнее время Саудовская Аравия наращивает контакты с Пакистаном, Турцией и Египтом. Этот альянс откровенно рассматривается израильским руководством как неформальный региональный блок, который после ослабления Ирана может бросить вызов израильским интересам на Ближнем Востоке.

Как предполагают источники Financial Times, в случае завершения американо-израильской операции, которая с 8 апреля стоит на паузе по инициативе президента США Дональда Трампа, Эр-Рияд, Исламабад, Анкара и Каир углубят сотрудничество в области обороны, внешней политики и экономики, чтобы создать сдерживающий фактор против израильской активности.

Многие европейские страны и институты Евросоюза, по словам дипломатов, с которыми побеседовало издание, саудовскую идею о заключении пакта с Ираном активно поддерживают. И призывают все страны Персидского залива также выступить в ее поддержку, потому что, по мнению европейцев, это лучший способ избежать конфликтов в перспективе.

Однако сомнительно, что на эти призывы откликнутся ОАЭ, занявшие с начала войны в регионе самую жесткую позицию по отношению к Ирану, который, ссылаясь на необходимость самообороны, с 28 февраля подверг территорию Эмиратов самым интенсивным ударам. Более того, на фоне войны Абу-Даби пошел на укрепление контактов с израильтянами. Как сообщила 3 мая канцелярия господина Нетаньяху, в разгар операции «Львиный рык» израильский премьер «тайно посетил ОАЭ», где встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом.

«Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и ОАЭ»,— подчеркнули в офисе господина Нетаньяху. Эмиратское руководство поспешило выступить с опровержением.

Ожидается, что Иран одобрит идею ближневосточного «Хельсинкского акта». Во всяком случае представители его руководства с начала войны неоднократно выступали за то, чтобы регион сам решал свои проблемы — без участия США. Во время визита в Китай 6 мая министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости формирования новой структуры по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке. «Иран поддерживает создание новой послевоенной региональной структуры, способной обеспечить сбалансированное развитие и безопасность»,— говорится в коммюнике МИД КНР, выпущенном по итогам беседы господина Аракчи с китайским коллегой Ван И.

Ближневосточные страны сходятся во мнении, что после окончательного завершения американо-израильской операции Иран ослабнет, но все еще будет в состоянии угрожать региону.

В ночь на 15 мая господин Трамп в соцсети Truth Social подчеркнул, что Исламская Республика потерпела «разгромное поражение» в военном плане после американо-израильских ударов. Однако американские военные придерживаются иной точки зрения. Выступая вечером 14 мая на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената, глава Центрального командования вооруженных сил США Брэдли Купер признал, что Иран по-прежнему обладает «очень умеренными, если не сказать небольшими возможностями для продолжения ударов» по Израилю и соседним странам, а Корпус стражей исламской революции, несмотря на потери в командном звене, до сих пор играет важную роль в управлении государством.

Господин Купер дал понять сенаторам, что некоторые ближневосточные союзники не выполнили своих обязательств перед США во время горячей фазы конфликта. По его словам, это было «не самое блестящее» поведение, однако детально обсудить его суть он согласился только в конфиденциальной обстановке.

Нил Кербелов