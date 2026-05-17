В Общественной палате призвали ограничить доступ к соцсетям россиянам до 14 лет

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет. Об этой инициативе он рассказал в интервью «РИА Новости».

«Разумные ограничения, безусловно, нужны. В ряде зарубежных стран уже применяется такой опыт, возраст доступа варьируется в среднем на уровне 16 лет. Считаю, что если устанавливать планку доступа, то речь может идти о возрасте 14 лет», — отметил господин Машаров.

По словам общественника, такие меры должны помочь в борьбе с интернет-мошенничеством в отношении детей. При этом они не дадут полной гарантии, если подросток будет использовать сервисы обхода блокировок для входа в соцсети, заявил Евгений Машаров.

Он напомнил, что ранее предлагал установить возрастное ограничение 16 лет. Но «с учетом уже предпринятых мер», которые «позволили отсечь большой процент … мошеннических атак на детей», планку можно еще снизить.

Запрет на соцсети до 16 лет ввела Австралия — в декабре 2025 года. Подобные меры также рассматривают Великобритания, Франция, Испания, Индия и Япония. Институт немецкой экономики на основе своего исследования рекомендовал запретить соцсети детям до 13 лет.