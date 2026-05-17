Силы ПВО за два часа сбили над Россией 30 БПЛА

Средства ПВО России за два часа ликвидировали 30 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны.

В период с 7:00 мск по 9:00 мск дроны были перехвачены над территориями Калужской, Брянской, Смоленской, Псковской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, акватории Азовского моря.

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 556 БПЛА над российской территорией. В Подмосковье погибли три человека. В Москве пострадали 12 человек. Повреждения получили несколько жилых домов. Под удар также попал Московский нефтеперерабатывающий завод.