Четыре московских аэропорта остановили работу

Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно перестали принимать и выпускать самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения ввели ради безопасности полетов, заявили там.

Незадолго до этого мэр Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбили второй БПЛА за ночь. В каком районе сбит беспилотник, он не уточнил. На месте падения обломков работают экстренные службы, написал глава города в Telegram.

До этого Внуково и Домодедово работали принимали и выпускали самолеты только по согласованию с властями — такие меры вводили также ради безопасности полетов, сообщали в Росавиации. Жуковский и Шереметьево работали штатно.