На месте взрыва в Пятигорске спасатели приступили к разбору завалов

Вечером 16 мая работающие на месте взрыва на АЗС в Пятигорске специалисты МЧС приступили к разбору завалов. Это следует из сообщения главы города-курорта Дмитрия Ворошилова, которое он разместил в своем канале в МАХ.

«Приступаем к разбору завалов, чтобы убедиться, что под ними нет пострадавших», – написал градоначальник.

Сейчас, по данным Управления МЧС по Ставропольскому краю на месте происшествия работают порядка 60 человек и 29 единиц техники. Ранее спасатели ликвидировали открытое горение и осуществили проливку охваченного огнем участка (примерно 1 тыс. кв. м.).

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», днем 16 мая на АЗС, расположенной в Пятигорске по ул. Ермолова, в ходе работ по разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. Предположительно, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности. В результате происшествия пострадали шесть человек, которые были госпитализированы.

По словам Дмитрия Ворошилова, ул. Ермолова будет перекрыта до окончания следственных мероприятий и после уборки проезжей части.

Ефим Мартов