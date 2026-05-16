В Пятигорске во время разгрузки газовоза произошел взрыв

В Пятигорске в ходе работ по разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

Фото: Канал главы города-курорта Пятигорска Дмитрия Ворошилова в МАХ

«Все силы и средства выехали на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Я также нахожусь на месте чрезвычайной ситуации», – написал, в частности, градоначальник. Он поспешил успокоить горожан тем, что взрыв газовоза «никак не связан с атакой БПЛА».

Предположительно, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности.

Дмитрий Ворошилов попросил горожан воздержаться от поездки по ул. Ермолова.

Как сообщил в своем канале в МАХ губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, взрыв и возгорание произошли на газовой автозаправке в Пятигорске по ул. Ермолова. На место выехали все экстренные службы, машины скорой помощи.

«На сейчас есть двое пострадавших, один в тяжелой степени, с ними работают медики. Проводятся необходимые мероприятия, в тушении пожара задействованы 45 человек и 15 единиц техники», – говорится в сообщении главы региона.

По словам Дмитрия Ворошилова, основная задача – локализовать пожар и не дать ему перекинуться на соседние здания и сооружения. «Сил и средств на месте хватает», – резюмировал мэр Пятигорска.

Ефим Мартов