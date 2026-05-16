Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила об отбое угрозы применения БПЛА

Днем 16 мая глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в своем канале в МАХ об отбое угрозы применения БПЛА по приморскому городу и Ростовской области.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что сегодня утром госпожа Камбулова предупредила горожан об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов. Чиновница напомнила таганрожцам об основных правилах безопасности, о запретах, в частности, на проведение фото- и видеосъемки БПЛА, находящегося в воздухе, попросила горожан проявлять осторожность и сохранять спокойствие.

Ефим Мартов