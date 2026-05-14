Отлив в проливе

Блокада Ормузского пролива продолжает оказывать негативное влияние на мировые энергетические рынки. Цена на нефть остается около $100 за баррель, и многие страны испытывают растущий дефицит топлива. Такая ситуация привела к тому, что в последнее время все больше стран и международных организаций начали совершать более активные усилия по разблокированию Ормузского пролива.

Страны 6 мая Франция сообщила, что ее авианосец «Шарль де Голль» вместе с размещенными на нем истребителями Rafale прошел через Суэцкий канал по пути в Аденский залив.

11 мая Индия заявила, что в ходе встречи министров иностранных дел стран БРИКС проведет консультации с Ираном о безопасном прохождении судов под индийским флагом через Ормузский пролив. По данным индийских СМИ, в последние несколько недель суда Индии сталкиваются с трудностями при прохождении через пролив, а двусторонние переговоры по этому вопросу пока не привели к какому-либо решению.

12 мая советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Вай Сон Лак заявил о недопустимости нападений на гражданские суда в Ормузском проливе. Накануне власти сообщили об атаке на южнокорейское грузовое судно HMM Namu. «Наше правительство утверждает, что нападения на частные суда, включая HMM Namu, не могут быть ни оправданны, ни терпимы, и мы решительно осуждаем их»,— отметил чиновник.

13 мая министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк заявил на встрече со своим американским коллегой Питом Хегсетом о том, что «рассматривает поэтапный вклад в обеспечение безопасного судоходства через Ормузский пролив». По его словам, возможные формы поддержки могут включать отправку военнослужащих, обмен информацией и предоставление военных средств. При этом министр подчеркнул, что «подробных обсуждений по расширению участия южнокорейских войск (в операциях у Ормузского пролива.— "Ъ" ) не проводилось».

) не проводилось». 12 мая министр обороны Великобритании Джон Хили предложил направить новые беспилотные надводные суда для обеспечения безопасности международного судоходства в Ормузском проливе. Надводные беспилотники станут дополнением к британским автономным системам поиска морских мин. Ранее Великобритания уже направила к проливу эсминец типа 45 HMS Dragon.

Организации 4 мая генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские союзники США корректируют свой курс после критики президента США Дональда Трампа по поводу их недостаточного участия в иранском конфликте. По его словам, европейские лидеры услышали жалобы Трампа. Генсек НАТО предположил, что союзники уже готовятся к возможному участию в оказании помощи США в вопросах, связанных с обеспечением безопасности Ормузского пролива. «Я вижу, что все больше европейских стран заранее размещают необходимую логистическую и другую поддержку, например тральщики»,— сказал господин Рютте.

11 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны к дипломатическому разрешению конфликта на Ближнем Востоке и возобновлению движения через Ормузский пролив. «Я настоятельно призываю к продолжению переговоров до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение, пока не будет соблюдаться режим прекращения огня и снова открыто движение по Ормузскому проливу. Любое возобновление боевых действий будет иметь ужасные последствия,— заявил Антониу Гутерриш.— Это единственный способ вернуть цены на энергоносители к уровню, который был до войны».

Прогноз «Почти полное закрытие Ормузского пролива вызвало беспрецедентный шок предложения на мировых энергетических рынках, который может привести к ограничению поставок нефти на несколько месяцев даже после возобновления судоходства»,— заявило 12 мая Международное энергетическое агентство (МЭА). Из-за военного конфликта на Ближнем Востоке агентство ухудшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2026 году. Снижение спроса ожидается на 418 тыс. баррелей в сутки.

Базовый сценарий МЭА предполагает, что потоки через Ормузский пролив постепенно возобновятся с июня, при этом рост спроса вернется в положительную зону только в августе, а затем до конца года будет колебаться на уровне 2025 года.

Однако «полное восстановление предложения будет происходить гораздо медленнее из-за повреждения инфраструктуры, логистических проблем и необходимости разминирования пролива до возобновления нормальных экспортных операций», полагают эксперты МЭА. Но даже после разминирования для полного восстановления стабильных экспортных операций потребуется не менее двух-трех месяцев, поскольку необходимо время для перенаправления свободных танкеров в район Персидского залива и реорганизации графиков погрузки в портах.

Евгений Хвостик