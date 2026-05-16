Герасимов: российские войска контролируют 85% территории Красного Лимана

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов проинспектировал воинские части группировки войск «Запад». Он сообщил, что российские военнослужащие ведут уличные бои в городе Красный Лиман. По его словам, под контролем России находится 85% территории города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Генштаба России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Запад» (16 мая 2026 года)

Фото: Минобороны России Начальник Генштаба России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Запад» (16 мая 2026 года)

Фото: Минобороны России

Красный Лиман — крупный административный центр и железнодорожный узел на севере Донецкой народной республики. Бои по его освобождению ведут штурмовые подразделения 25-й армии. «Ведется уничтожение формирований ВСУ на территории Национального парка "Святые горы"»,— рассказал господин Герасимов (цитата по «Интерфаксу»).

21 апреля глава Генштаба РФ говорил, что российские подразделения взяли под контроль около 70% Красного Лимана. Российские войска также ведут наступление в Харьковской области.