Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Герасимов: российские войска контролируют 85% территории Красного Лимана

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов проинспектировал воинские части группировки войск «Запад». Он сообщил, что российские военнослужащие ведут уличные бои в городе Красный Лиман. По его словам, под контролем России находится 85% территории города.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Запад» (16 мая 2026 года)

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Запад» (16 мая 2026 года)

Фото: Минобороны России

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Запад» (16 мая 2026 года)

Фото: Минобороны России

Красный Лиман — крупный административный центр и железнодорожный узел на севере Донецкой народной республики. Бои по его освобождению ведут штурмовые подразделения 25-й армии. «Ведется уничтожение формирований ВСУ на территории Национального парка "Святые горы"»,— рассказал господин Герасимов (цитата по «Интерфаксу»).

21 апреля глава Генштаба РФ говорил, что российские подразделения взяли под контроль около 70% Красного Лимана. Российские войска также ведут наступление в Харьковской области.

Новости компаний Все