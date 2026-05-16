Глава Генштаба проинспектировал воинские части «Западной» группировки войск

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Она, по его данным, ведет наступление в том числе в Харьковской области.

Господин Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений. По словам господина Герасимова, группировка успешно действует на богуславском и рубцовском направлениях.

«Группировка войск "Запад" ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 км»,— рассказал Валерий Герасимов.

Глава Генштаба «отметил успехи соединений и воинских частей» группировки, а также поставил ей «задачи на дальнейшие действия», сообщили в пресс-службе Минобороны. Он также вручил госнаграды военнослужащим.

В феврале глава Генштаба проинспектировал группировку войск «Центр». В конце апреля господин Герасимов проверил воинские части «Южной» группировки.