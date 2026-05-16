Трое участников СВО вернулись в Удмуртию после обмена военнопленными

15 мая в Удмуртию вернулись трое солдат в рамках обмена военнослужащими между Россией и Украиной в формате «205 на 205». Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в республике.

«В настоящее время бойцы находятся на территории республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации»,— говорится в сообщении. Отмечается, что посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

В свою очередь Россия передала украинской стороне четырех жителей Сумской области, ранее эвакуированных в страну из зоны боевых действий. Кроме того, по словам уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой, страны обменялись телами — Россия передала 528 тел погибших военных ВСУ, Украина отправила тела 41 солдата российской армии, пишет «Ъ».

Напомним, в рамках последнего обмена военнопленными из Украины в Удмуртию вернулось пятеро местных жителей.