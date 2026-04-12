Пятерых солдат из Удмуртии вернули в Россию в рамках обмена военнопленными

Пятерых жителей Удмуртии вернули из плена в рамках обмена военнослужащими между Россией и Украиной в формате «175 на 175». Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в республике, один из солдат находился на той стороне 1,5 года.

Российские военнослужащие, по данным Минобороны, сейчас находятся в Белоруссии, им оказывается психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем солдат доставят в Россию для лечения и реабилитации. Посредник в обмене — ОАЭ.

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, в процессе обмена вернулась последняя группа жителей Курской области, которых удерживали после вторжения в приграничный регион. Речь идет о семи гражданах, пишет «Ъ».

5 марта Россия и Украина провели обмен по формуле «200 на 200», 6 марта — «300 на 300».