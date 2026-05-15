Верховный суд внес законопроект о смягчении наказания за покупку наркотиков

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о сокращении срока лишения свободы за покупку наркотиков в крупном и особо крупном размере. Документ выложен на сайте нижней палаты парламента.

Действующее наказание за покупку наркотиков в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ) предлагается заменить на срок до 5 лет без нижнего порога. Сейчас виновным за это преступление грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Законопроект предусматривает и снижение ответственности и за покупку в особо крупном размере (ч. 3 ст. 228 УК РФ): вместо срока от 10 до 15 лет — до 10 лет без нижнего предела.

Законопроект подготовлен по поручению президента России по итогам заседания СПЧ, указано в пояснительной записке. Инициатива должна снизить излишнюю строгость закона в отношении больных наркоманией, которые покупают вещества не для продажи, считают в Верховном суде.

В правительстве выступили против снижения верхних и нижних пределов наказаний по этим статьям. В официальном отзыве, подписанном вице-премьером Дмитрием Григоренко, утверждается, что смягчение сроков не учитывает общественную опасность хранения наркотиков в больших объемах. Кроме того, из-за обратной силы закона придется пересмотреть старые приговоры: множество осужденных выйдет на свободу и может вернуться в преступную среду. Вместе с тем, считают в правительстве, менее жестокие наказания «создадут условия для ухода от ответственности за деяния, совершение которых несет риски последующего сбыта наркотиков».

О том, что Верховный суд разрабатывает поправки в законодательство, сообщалось год назад. Тогда в ВС заявляли, что последние 20 лет закон менялся в сторону усиления наказания за незаконный оборот наркотиков, но анализ судебной практики эффективность такой тенденции не подтвердил.

