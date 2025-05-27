Верховный суд предложил смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков

Верховный суд предложил изменить наказание за приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта. В проекте поправок к Уголовному кодексу, вынесенном на пленум Верховного суда, виновных предлагается отправлять на лечение от наркозависимости, а не в места лишения свободы. Документ есть в распоряжении «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Предлагаемые поправки исключают наказание в виде лишения свободы из ч. 1 ст. 228 (приобретение, хранение наркотиков без цели сбыта), ч. 1 ст. 231 УК (культивирование наркотических растений), ст. 233 УК (поделка рецептов на наркотические вещества). Сейчас максимальное наказание по указанным статьям составляет до 3 лет лишения свободы. Кроме того, документ предлагает уменьшить максимальные сроки по ч. 2 ст. 228 (с 10 лет до 5 лет) и по ч. 3 ст. 228 (с 15 до 10 лет).

В пояснительной записке Верховный суд указывает, что последние 20 лет изменения в законодательстве были направлены на усиление ответственности за незаконный оборот наркотиков. Но анализ судебной практики доказывает необходимость «более взвешенного подхода законодателя к избранию мер ответственности за такие деяния, если они не связаны со сбытом наркотиков». В ВС также отметили, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков зачастую совершают нуждающиеся в реабилитации, т.е. их заболевание является фактором, побуждающим к совершению преступления.

«Предоставление таким осужденным возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений»,— считают в Верховном суде.

Полина Мотызлевская