МИД КНР: Трамп и Си договорились выстраивать стратегическую стабильность

Главным итогом встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР оказалось согласие политиков строить «американо-китайские конструктивные отношения стратегической стабильности», заявил глава МИД КНР Ван И. Он назвал это ориентиром в отношениях двух стран на ближайшие три года.

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

«Это не лозунг, а совместные действия и цель, которой должны придерживаться обе стороны. Мы должны следовать по четко определенному главами двух государств направлению»,— сказал Ван И на пресс-конференции (цитата по сайту МИДа). Китайская сторона считает, что отношения стран должны быть основаны на сотрудничестве, умеренной конкуренции, и важно, чтобы в них была стабильность, подчеркнул он.

Кроме того, заявил министр, стороны выразили готовность больше сотрудничать в таких областях, как дипломатия, вооруженные силы, экономика и торговля, здравоохранение, сельское хозяйство, туризм, гуманитарные связи, правоохранительная деятельность и других. «Это придало новый импульс следующему этапу двусторонних обменов»,— заявил Ван И.

Сегодня завершился двухдневный визит Дональда Трампа в Китай. Осенью должен состояться визит господина Си в США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональда Трампа приняли дорого-богато».

Фотогалерея

Как прошел визит в Китай президента США Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп осматривает почетный караул на церемонии приветствия в Доме народных собраний

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Дональд Трамп на приветственной церемонии

Фото: Evan Vucci / Reuters

Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин в Храме Неба

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин в Храме Неба

Фото: Evan Vucci / Reuters

Экран на торговом центре в Пекине показывает кадры с национальными флагами Китая и США

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Основатель Tesla Илон Маск (справа) со своим сыном на встрече премьера Госсовета КНР Ли Цяна с представителями американского бизнеса

Фото: Go Nakamura / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп поднимает бокал на приветственном банкете

Фото: Evan Vucci / Reuters

Рукопожатие председателя КНР Си Цзиньпина (слева) и президента США Дональда Трампа

Фото: Evan Vucci / Reuters

Накрытый стол на приветственном банкете

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп (в центре) и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) на банкете

Фото: Evan Vucci / Reuters

Министр обороны Пит Хегсет (второй справа), торговый представитель Джеймисон Грир (второй слева), заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер (слева), генеральный директор Tesla Илон Маск (второй справа во втором ряду), генеральный директор Apple Тим Кук (в центре) перед приветственной церемонии президента США Дональда Трампа в Доме народных собраний в Пекине

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Лимузин президента США ну пути к отелю после участия в церемонии приветствия

Фото: Andy Wong / AP

Местные жители снимают на камеру проезд кортежа президента США Дональда Трампа после его визита в Храм Неба

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент Дональд Трамп (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (второй справа) в Храме Неба

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Дети приветствуют председателя КНР Си Цзиньпина (слева) и президента США Дональда Трампа на церемонии встречи

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Орудийный салют на площади Тяньаньмэнь на церемонии приветствия

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин у Дома народных собраний

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп в своем лимузине

Фото: Maxim Shemetov / Pool Photo / AP

Президент Дональд Трамп прибывает на церемонию приветствия

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Встреча китайской и американской делегаций в Доме народных собраний

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Член почетного караула держат американский и китайский флаги на приветственной церемонии

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп прибывает в Пекин

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин у Дома народных собраний

Фото: Evan Vucci / Reuters

Дети с китайскими и американскими флагами репетируют перед церемонией приветствия президента США Дональда Трампа

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

