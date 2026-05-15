МИД КНР: Трамп и Си договорились выстраивать стратегическую стабильность

Главным итогом встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР оказалось согласие политиков строить «американо-китайские конструктивные отношения стратегической стабильности», заявил глава МИД КНР Ван И. Он назвал это ориентиром в отношениях двух стран на ближайшие три года.

«Это не лозунг, а совместные действия и цель, которой должны придерживаться обе стороны. Мы должны следовать по четко определенному главами двух государств направлению»,— сказал Ван И на пресс-конференции (цитата по сайту МИДа). Китайская сторона считает, что отношения стран должны быть основаны на сотрудничестве, умеренной конкуренции, и важно, чтобы в них была стабильность, подчеркнул он.

Кроме того, заявил министр, стороны выразили готовность больше сотрудничать в таких областях, как дипломатия, вооруженные силы, экономика и торговля, здравоохранение, сельское хозяйство, туризм, гуманитарные связи, правоохранительная деятельность и других. «Это придало новый импульс следующему этапу двусторонних обменов»,— заявил Ван И.

Сегодня завершился двухдневный визит Дональда Трампа в Китай. Осенью должен состояться визит господина Си в США.

