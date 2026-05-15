Четыре бойца ВСУ получили до 18 лет колонии за нападение на Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал виновными в теракте четырех украинских военнослужащих: Дмитрия Ковтуна, Александра Жакуна, Ивана Хворостянова и Юрия Мусиенко. Их приговорили к срокам от 16 до 18 лет строгого режима, сообщила пресс-служба военной прокуратуры. Первые четыре-пять лет осужденные будут отбывать в тюрьме.

Хворостянов прибыл в Суджанский район в сентябре 2024 года, остальные военнослужащие приехали в регион в январе-феврале 2025-го. Суд установил, что бойцы ВСУ участвовали в удержании Суджи, хутора Колмаков и деревни Леонидово.

Вторжение ВСУ в Курскую область произошло в августе 2024 года. О полном освобождении региона глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в апреле 2025-го. По данным СКР, жертвами боев в области стали 445 местных жителей. По данным от 15 мая, следователи завершили расследование более 300 уголовных дел о нападении на Курскую область.

Никита Черненко