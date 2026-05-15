СКР расследовал более 300 уголовных дел после вторжения ВСУ в Курскую область

Следователи завершили расследование более 300 уголовных дел, возбужденных после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Главного военного следственного управления СКР Константин Корпусов.

С начала специальной военной операции в России приговорили более 700 украинских военнослужащих к срокам от 16 до 25 лет. 24 из них получили пожизненное наказание, сказал господин Корпусов в интервью ТАСС.

ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024 года. О полном освобождении региона глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил в апреле 2025-го. По данным СКР, за это время от действий украинской армии погибли 445 жителей Курской области.