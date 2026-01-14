Бастрыкин: 445 мирных жителей погибли при вторжении ВСУ в Курскую область

За время присутствия подразделений ВСУ в Курской области погибли 445 местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Следственного комитета России. По словам Александра Бастрыкина, следствие задокументировало «случаи целенаправленного применения ракетных систем залпового огня по мирным целям» и «конкретные факты убийств местных жителей украинскими боевиками».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В результате этих преступлений погибли 445 человек, — сказал господин Бастрыкин. — Ранены 553 мирных жителя».

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона. Месяцем ранее, в марте, СКР оценивал общее число жертв среди курского мирного населения в 167. Сообщалось о 500 раненых. Потерпевшими от действий ВСУ следователи на тот момент признали 43 тыс. жителей региона.