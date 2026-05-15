Российским борцам выплатили призовые за успехи на чемпионате Европы

Председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев и президент ФСБР Михаил Мамиашвили вручили денежные сертификаты победителям и призерам чемпионата Европы по спортивной борьбе. Турнир прошел в Тиране в апреле.

Умар Кремлев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Общая сумма призовых выплат составила 39 млн руб. Победители первенства получили 3 млн руб., серебряные и бронзовые призеры — 2 млн руб. и 1 млн руб. соответственно. Спортсмены были отмечены за медали, завоеванные в трех дисциплинах: греко-римской, женской и вольной борьбе.

«Каждая такая победа — это большая работа тренеров, региональных школ, семей, всех, кто стоит рядом со спортсменом на его пути. Эти ребята и девушки доказали, что российская школа борьбы остается одной из сильнейших в мире. Они боролись до конца и показали характер. Таких спортсменов нужно поддерживать делом»,— заявил Умар Кремлев. Глава ФСБР Михаил Мамиашвили поблагодарил господина Кремлева за поддержку спортсменов и подчеркнул, что финансовое поощрение станет для них «дополнительной мотивацией».

На завершившемся турнире россияне в общей сложности завоевали 19 наград — восемь золотых, четыре серебряные и семь бронзовых. Атлеты выступали под флагом Объединенного мира борьбы. 15 мая организация сняла с российских борцов все ограничения и вернула им право соревноваться с национальной символикой во всех возрастных категориях.

Подробнее о снятии ограничений — в материале «Борцам дали свободу».

Арнольд Кабанов

