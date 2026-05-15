В Екатеринбурге открыли летние падел-корты в квартале «Архангел Михаил»

В спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге вновь открылись летние корты Академии падел РМК. Площадка будет работать ежедневно, за исключением дождливых дней, сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).

Посетители могут забронировать время для игры с 09:00 до 22:00, а также арендовать ракетки и мячи.

Всего на территории квартала работают четыре профессиональных корта. Впервые они были запущены летом 2025 года как сезонная площадка Академии падел РМК. На территории также оборудованы раздевалки, зона отдыха, кафе и магазин спортивной экипировки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге летом рядом с Падел-ареной РМК со стороны парка Зеленая Роща появятся 10 открытых кортов для падела.

Полина Бабинцева