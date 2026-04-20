Десять открытых кортов для падела построят летом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге рядом с падел-ареной РМК со стороны парка Зеленая роща этим летом появятся 10 открытых кортов для падела, сообщили в Русской медной компании (РМК). «Интерес к паделу растет, и тренировки на арене пользуются большим спросом, поэтому в компании приняли решение построить дополнительные площадки для игры»,— отметили в пресс-службе РМК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба РМК Фото: Пресс-служба РМК Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба РМК Фото: Пресс-служба РМК

«При поддержке Федерации падела Свердловской области два из них будут бесплатно предоставлены для игр детей и подростков, чтобы прививать им любовь к паделу. Возле кортов благоустроят территорию: возле парка Зеленая роща появятся новые зоны для отдыха, воркаут-площадки, детские площадки, скамейки и велопарковки»,— рассказала президент Федерации падела Свердловской области, директор Академии падел РМК Дарья Ирха.

Кроме того, в 2027 году в спортивном квартале «Архангел Михаил» начнется строительство Академии падел РМК. В здании площадью более 30 тыс. кв. м расположатся 12 ультрапанорамных тренировочных кортов для падела и многофункциональная шоу-арена с трибунами для зрителей. Проект предусматривает возможность реорганизации шоу-арены для матчей по другим видам спорта. По задумке архитекторов сверху здание академии будет напоминать форму ракетки для падела.

Ранее в Екатеринбурге после масштабной реконструкции бывшего КРК «Уралец» открылась «Падел-Арена РМК». Она стала первым в России специализированным спортивным сооружением, предназначенным исключительно для падела.

Полина Бабинцева