Запрещенная Pussy Riot внесена в перечень террористов и экстремистов в России

Росфинмониторинг включил панк-группу Pussy Riot (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) в перечь террористов и экстремистов. Это следует из данных на сайте.

После включения в реестр террористов и экстремистов у участников коллектива заблокируют счета. Лицам из перечня разрешено тратить только ограниченные суммы от зарплаты, пенсий, стипендий (10 тыс. руб. в месяц) на свои расходы, а также на расходы проживающих вместе с ними членов семьи, у которых нет своих источников дохода. Деньги также можно тратить на погашение налогов, штрафов и др.

В сентябре прошлого года суд заочно приговорил пятерых участниц группы к срокам от восьми до 13 лет колонии. Их признали виновными в распространении военных фейков. Марии Алехиной назначили 13 лет колонии заочно, Тасо Плетнер — 11 лет, Ольге Борисовой, Диане Буркот и Алине Петровой — восемь лет лишения свободы. В декабре 2025 года коллектив запретили в России и признали экстремистской организацией по иску Генпрокуратуры.