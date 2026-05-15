Май подогнал лето

В городе установится солнечная и по-летнему жаркая погода. Уже в понедельник температура воздуха может превысить +30°C.

Аномальное тепло задержится в столице как минимум до 24 мая, говорит метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова:

«На следующей неделе у нас действительно будет несвойственная для мая погода.

Ее будет определять высотный антициклон, и даже если появится облачность, она будет небольшой. Ночи в Москве ожидаются довольно теплыми, а дневная температура, как мы прогнозируем, с понедельника по среду преодолеет отметку +25°C. Раньше, хоть и редко, бывало, что воздух в столице в это время года прогревался и до +30°C.

В мелких водоемах температура воды повысится и приблизится к +17–18°C, то есть будет соответствовать средней суточной температуре воздуха. Мало кто отважится купаться при таком раскладе. В реках вода еще более низкая. Вообще, купальный сезон, как в народе говорят, наступает после Троицы, а этот праздник отмечают 31 мая. Так что сезон можно начинать с 1 июня».

В столице уже открываются зоны отдыха у воды.

Этим летом в Москве будут доступны 12 официальных пляжей, а также открытые бассейны в «Сокольниках», «Филях», «Северном Тушино» и «Лужниках». Где искать места для летнего отдыха в Москве и Подмосковье, рассказала гендиректор архитектурно-градостроительного бюро Master’s Plan Юлия Зубарик:

«Москва, как всегда, удивляет своим разнообразием. Открываются городские бассейны, которые есть практически в каждом округе, в каждом парке. В 2025 году эти места рекреации очень классно себя показали, было много желающих их посетить. Самый большой бассейн открывается в "Лужниках", вокруг него выстроена целая концепция стрит-ритейла и фуд-корта. Там можно провести практически целый день. Москва начала практиковать дневные диджей-сеты для тех, кто предпочитает вечера проводить дома с семьей, но испытывает тягу потусоваться, потанцевать, оторваться. Все эти варианты — без алкоголя, их называют coffee day party. Они проходят в центре Москвы, на разных крышах.

В Москве выделено 12 пляжных зон, среди которых есть мои любимые — Серебряный Бор (пляжи №2 и №3), Левобережный пляж, Beach Club на Химкинском водохранилище, а также Мещерский пляж и Тропарево. Если говорить про Московскую область, там будет открыто целых 164 пляжа. Среди них можно выделить Голубое озера в Луховицах, зону отдыха "Любляна" в Егорьевске, пляж в Зарайске и, кстати, классный пляж на Сенеже в Солнечногорске».

Между тем, по данным Гидрометцентра, до вечера 15 мая в Москве и области ожидаются грозы.

В некоторых районах возможен град. Осадки будет сопровождать порывистый ветер до 15 м/с.

Андрей Дубков