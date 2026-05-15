Руководителя офиса бизнес-коуча Сидоропуло приговорили к четырем годам

Савеловский районный суд Москвы признал виновным руководителя московского офиса бизнес-тренера Андрея Сидоропуло — Андрея Седельникова. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Также с него и Сидоропуло взыскали более 5 млн руб. в пользу 40 потерпевших, сообщила пресс-служба судов столицы.

Андрей Сидоропуло

Фото: страница Андрея Сидоропуло в соцсети Андрей Сидоропуло

Согласно фабуле дела, Седельников участвовал в двух потоках курса «Авторское обучение арбитражу трафика от Андрея Сидоропуло». Участникам курса обещали научить легкому заработку. При этом программа не отвечала требованиям российского законодательства и содержала информацию из открытых источников.

В октябре 2025 года Андрея Сидоропуло приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. У него также конфисковали имущество на 22,3 млн руб. Бизнес-тренер признал вину и раскаялся.

Никита Черненко