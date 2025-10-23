Блогера Сидоропуло приговорили к 6 годам за мошенничество

Савеловский районный суд Москвы признал виновным в мошенничестве блогера Андрея Сидоропуло. Его приговорили к 6 годам общего режима, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда. Кроме того, блогеру назначили штраф на 500 тыс. руб.

Суд удовлетворил иски пострадавших на общую сумму 4,9 млн руб. Также у Сидоропуло конфисковали имущество общей стоимостью 22,3 млн руб.

Следствие установило, что фигурант продавал якобы эксклюзивный курс «Арбитраж трафика», обещая покупателям высокий и легкий заработок. Стоимость курсов составляла от 55 тыс. до 390 тыс. руб. При этом в продукте содержалась информация из открытых источников.

Потерпевшими по делу признали 40 человек, общий ущерб по делу превысил 8,3 млн руб. Всю сумму блогер отмыл, купив автомобиль Lamborghini за 22 млн руб.

Андрей Сидоропуло заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Гособвинение запрашивало для подсудимого 9 лет колонии. Блогер просил суд назначить условное наказание, он признал вину и заявил о раскаянии. Во время последнего слова фигурант сообщил, что полностью возместил ущерб потерпевшим.

Никита Черненко