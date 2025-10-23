Срок за легкий заработок

К шести годам колонии суд в Москве приговорил блогера и бизнес-коуча Андрея Сидоропуло, признанного виновным в мошенничестве и отмывании денег. Следствие считало, что фигурант обманывал своих клиентов, которым предлагал курсы обучения легкому заработку. Суд обязал блогера возместить ущерб потерпевшим, оставив под арестом его имущество на 22 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Сидоропуло

Фото: Telegram-канал Cудов Общей Юрисдикции Города Москвы Андрей Сидоропуло

Фото: Telegram-канал Cудов Общей Юрисдикции Города Москвы

Из оглашенных в Савеловском суде столицы материалов следовало, что подсудимому Андрею Сидоропуло 27 лет, он является уроженцем Краснодара, где долгое время проживал перед тем, как перебраться в Москву, ранее судим не был, не женат и детей не имеет. В ходе следствия он вину признал в полном объеме, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому дело было рассмотрено в особом порядке, без допросов свидетелей и изучения материалов. В подтверждение своей позиции Андрей Сидоропуло заявил в суде, что погасил причиненный им ущерб на 8,3 млн руб.

В свою очередь, прокурор в прениях просила признать господина Сидоропуло виновным в совершении 40 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и одном — отмывания средств, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и приговорить его к девяти годам колонии общего режима. Одновременно гособвинитель потребовала удовлетворить иски потерпевших на сумму 5 млн 210 тыс. руб., в обеспечение которых оставить под арестом имущество на 22 млн руб.

Защита просила суд проявить снисхождение с учетом раскаяния подсудимого, его активной помощи следствию и погашения причиненного вреда.

Суд в итоге назначил блогеру шесть лет колонии общего режима, иски удовлетворил и имущество под арестом оставил.

По материалам дела, средства от потерпевших господин Сидоропуло получал благодаря продаже им своего эксклюзивного курса обучения «Арбитраж трафика», обещавшего высокий и легкий заработок. Стоимость курса варьировалась от 55 тыс. до 400 тыс. руб. Но, как установили впоследствии следователи, курс был составлен из текстов, находившихся в открытом доступе, соответственно, не мог считаться эксклюзивным и стоить таких денег.

К такому же выводу пришли в свое время и покупатели, которые сначала потребовали вернуть заплаченное, а затем обратились в правоохранительные органы. Там против Андрея Сидоропуло возбудили уголовное дело о мошенничестве, статья об отмывании денег была позже добавлена потому, что блогер на вырученные средства приобрел Lamborghini за 22 млн руб. Именно автомобиль и был впоследствии арестован.

После оглашения приговора адвокат осужденного категорически отказался от общения с журналистами, заявив, что «не готов к этому ни сейчас, ни потом».

Алексей Соковнин