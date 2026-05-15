CNN: Пентагон объяснил вывод войск из Европы разочарованием в союзниках

В Пентагоне объяснили отмену развертывания бронетанковой бригады в Польше и других странах тем, что европейские страны «не проявили себя, когда Америка в них нуждалась», сообщает CNN со ссылкой на документ с обоснованием недавнего решения. Там напомнили о высказываниях немецких властей, которые выступили с критикой операции США на Ближнем Востоке. В документе прописано, что президент США Дональд Трамп «справедливо реагирует на эти контрпродуктивные замечания».

В военном ведомстве убеждены, что вывод войск даст сигнал союзникам США о необходимости взять на себя основную ответственность за оборону Европы, а также поможет им восстановить боеготовность, добавляет телеканал.

Вчера стало известно, что армия США отменила отправку в Европу примерно 4 тыс. военнослужащих второй бронетанковой бригады. Они должны были базироваться в Польше, а также в Румынии и странах Балтии, отмечает CNN. Часть из них уже прибыла в место назначения, где им сообщили, что нужно возвращаться на свою базу в Форд-Худ в Техасе. 1 мая представитель Пентагона Шон Парнелл объявил, что ведомство выведет из Германии около 5 тыс. военнослужащих после «тщательного анализа структуры сил Министерства в Европе».

Эти решения последовали за словами канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что Иран «унижает» США своей тактикой ведения переговоров. Президент Дональд Трамп, который ранее публично критиковал страны НАТО за отказ помочь США в войне с Ираном, после этого обрушился с критикой и на главу правительства ФРГ. Он называл его слабым и некомпетентным лидером, а также перешел к переоценке взаимной выгоды от сотрудничества двух стран.

Подробнее — в материале «Ъ» «США проредили восточный фланг НАТО».