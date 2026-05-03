Удар по трансатлантике

США планируют значительно сократить численность своих войск в Германии. Если изначально Пентагон сообщил о предстоящем выводе 5 тыс. военных, то буквально через день Дональд Трамп заявил, что их число может существенно возрасти. Причиной такого решения стало резкое охлаждение отношений президента США с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем из-за критики последним операции США в Иране. И если сокращение американского военного контингента в большей степени политический жест, то возможный срыв программы по развертыванию американских дальнобойных вооружений в ФРГ может стать критичным для обороноспособности страны.

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

Разговоры о возможном выводе войск США из Германии начались еще во время первого президентского срока Дональда Трампа. Так, в июле 2020 года он грозился вывести из страны порядка 12 тыс. военнослужащих (всего в ФРГ дислоцировано около 38 тыс. военных), объясняя свои планы тем, что Германия тратит менее 2% ВВП на оборону, а это ниже целевого показателя НАТО. При Джо Байдене тема вывода американских войск затихла и вернулась в публичное пространство с возвращением Трампа в Белый дом. На этот раз она стала частью более масштабной идеи о необходимости для европейских союзников Вашингтона взять больше ответственности за свою безопасность в рамках альянса. При этом в опубликованном в начале 2026 года Ежегодном обзоре национальной обороны США не было даже намеков на планы по уменьшению численности военного присутствия в Германии. Наоборот, ФРГ рассматривалась как центральный логистический и операционный узел.

Все изменилось буквально за неделю. Аналитики сходятся во мнении, что катализатором резкой смены настроений в Вашингтоне стали критические высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца об операции США в Иране. Мерц, как убежденный трансатлантист, с самого начала своего срока старался позиционировать себя как главного союзника Вашингтона в Европе. На последних переговорах с Трампом в начале марта он старался не перечить американскому президенту, даже когда тот резко критиковал Испанию — важного союзника ФРГ в ЕС. Однако 27 апреля в ходе встречи со школьниками в городе Марсберге он допустил непривычно острые высказывания в адрес Вашингтона, заявив, что США «подвергаются унижению» со стороны иранского руководства, и обвинил Белый дом в отсутствии стратегии выхода из конфликта. «Я надеюсь, что война закончится как можно скорее. Однако на данный момент этого не предвидится, потому что иранцы, очевидно, сильнее, чем считалось, а у американцев, очевидно, нет действительно убедительной стратегии даже в переговорах»,— сказал он.

Такое заявление было воспринято Трампом как личное оскорбление. Он обрушился с критикой на Мерца, назвав его слабым и некомпетентным лидером, после чего перешел к переоценке взаимной выгоды от сотрудничества двух стран. Она в глазах Трампа оказалась непропорциональной.

Президент США заявил, что страна тратит миллиарды на содержание своих военных баз на территории Германии, а та не обеспечивает достаточной поддержки его военной кампании против Ирана.

За этим последовало объявление Пентагона о выводе 5 тыс. американских военных с территории Германии. А уже через день, 2 мая, Трамп заявил, что это число «будет значительно больше».

Слова Трампа прокомментировал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он назвал его решение «предсказуемым» и отметил, что американское присутствие в Германии «остается в интересах обеих сторон». Он также призвал европейские страны взять на себя больше ответственности в обеспечении собственной безопасности и указал, что Германия находится на правильном пути. Отреагировали на новость и в НАТО. «Мы работаем с США, чтобы разобраться в деталях их решения о дислокации войск в Германии. Эта корректировка подчеркивает необходимость для Европы продолжать вкладывать больше средств в оборону и брать на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность»,— заявила пресс-секретарь Североатлантического альянса Эллисон Харт.

Сам по себе вывод части американского контингента — если он все же ограничится 5 тыс. военных — будет иметь для ФРГ скорее политическое, чем стратегическое значение.

Сейчас на территории всей Европы размещено около 80 тыс. военных США, чуть меньше половины из них — в Германии.

В ведении американцев находятся пять ключевых объектов: авиабаза Рамштайн — крупнейший хаб ВВС США за пределами страны; гарнизон Висбаден — штаб-квартира армии США в Европе и Африке; гарнизон Штутгарт — штаб Европейского командования (EUCOM) и Африканского командования (AFRICOM) США; авиабаза Шпангдалем; учебный центр Графенвёр.

Также на территории Германии находится медицинский центр Ландштуль — крупнейший американский военный госпиталь за рубежом. Кроме того, в стране расположены ключевые склады вооружений и дислоцировано американское ядерное оружие. Эти объекты прочно вписаны в экономику страны и обеспечивают рабочие места примерно 12 тыс. немцев. Вывод небольшой части контингента будет хоть и ощутимым, но не критичным решением.

Гораздо более болезненным ударом со стратегической точки зрения станет возможный срыв плана по развертыванию в Германии американских дальнобойных вооружений, включая ракеты Tomahawk.

Решение о развертывании было принято еще в 2024 году администрацией Байдена в качестве инструмента сдерживания России. Замысел должен был быть реализован к 2027 году. Теперь же, по данным Financial Times, этот план находится под вопросом. И если Германия в состоянии самостоятельно заместить американских военных, то ситуация с дальнобойными вооружениями выглядит сложнее. Берлин не имеет технической возможности заменить американские ракеты собственными из-за их отсутствия. Нет аналогов и у других стран НАТО.

При этом сам процесс частичного вывода войск из ФРГ вряд ли пройдет гладко: по данным Politico, конгрессмены и в Республиканской, и в Демократической партии выступают против такого шага. И хотя формально Трампу не нужно одобрение Конгресса для его реализации, он может отказать в финансировании или попытаться максимально затянуть процесс, используя его как средство торга по другим чувствительным вопросам.

Вероника Вишнякова