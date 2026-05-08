В Курске может появиться проспект Брежнева

Краеведы предложили присвоить имя генерального секретаря ЦК КПСС в 1964–1982 годах Леонида Брежнева строящемуся проспекту в Сеймском округе Курска. Он расположится на участке от будущего проспекта Булатова (от Красного моста) до проспекта Ленинского Комсомола. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max по итогам первого заседания регионального оргкомитета по празднованию 120-летия политика.

Первое заседание оргкомитета Курской области по празднованию 120-летия Леонида Брежнева

Первое заседание оргкомитета Курской области по празднованию 120-летия Леонида Брежнева

Также поднимался вопрос установки памятника Брежневу в центре Курска. На следующей неделе Российская академия художеств объявит открытый конкурс на лучший проект монумента. В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что с инициативой установить памятник Брежневу за свои деньги выступил зампредседателя совета директоров фармацевтического холдинга ООО «Фармэко», почетный гражданин Курской области Геннадий Дюмин.

«Куряне по праву считают Брежнева своим земляком. Его семья родом из деревни Брежнево Курского района, он сам учился в Землеустроительном техникуме в Курске, затем здесь работал и у нас же встретил свою будущую супругу на танцах»,— отметил господин Хинштейн.

Губернатор также видит большой потенциал для создания музейно-туристической локации на территории родового гнезда Брежневых в 15 км от Курска.

В середине апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил установку бюста Сталина в облцентре за счет регионального бюджета. На эти цели направят 1,3 млн руб.

Мария Свиридова