Подшипником ударили по госбюджету

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Советском районном суде Ростова-на-Дону завершились прения по делу начальника планово-экономического отдела ростовского ООО «10-ГПЗ» Феликса Захарцова. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Феликса Захарцова обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2020-2024 годах ООО «10-ГПЗ» заключило договоры на поставку подшипников в рамках государственного оборонного заказа. По версии следствия, владельцы и руководители завода, в том числе Феликс Захарцов, завышали стоимость продукции, что причинило государству и 16 предприятиям ущерб в размере 2,2 млрд руб.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «10-ГПЗ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 28 апреля 2020 года. Генеральным директором компании является Александр Дьяченко. Основной вид деятельности — производство шариковых и роликовых подшипников. Уставный капитал составляет 5 млн руб.

Феликс Захарцов признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, поэтому его судят отдельно от других фигурантов. Сейчас он находится под домашним арестом.

В прениях прокурор попросил назначить фигуранту четыре года десять месяцев колонии общего режима, штраф 700 тыс. руб. и ограничение свободы на два года после освобождения. Кроме того, гособвинитель заявил, что считает необходимым лишить Феликса Захарцова права занимать определенные должности в коммерческих организациях в течение трех лет после отбытия основного наказания.

Сторона защиты также уже выступила в прениях, однако ее позиция неизвестна — адвокат фигуранта Евгений Мелихов отказался общаться о судебном процессе с «Ъ-Ростов» без предварительного согласования комментария со своим подзащитным.



После окончания прений суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по уголовному делу.

Одновременно с этим Советский районный суд Ростова-на-Дону продолжает рассматривать дела еще двоих фигурантов — генерального директора ООО «10-ГПЗ» Александра Дьяченко и его заместителя Николая Борисова. Оба также признали вину и заключили досудебные соглашения с прокуратурой.

В Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде рассматривается дело в отношении владельцев предприятия Людмилы Кулешовой, ее сына, бывшего замглавы Росстандарта Алексея Кулешова, его двоюродного брата Романа Волкова, а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина.

Последнего обвиняют в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и во взяточничестве (ст. ст. 290 УК РФ). Следователи считают, что господин Сухомлин получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для Министерства обороны РФ по завышенным ценам.

Кристина Федичкина