Пропавших при пожаре на нефтебазе под Уфой пока не нашли

Спасатели не нашли работников нефтебазы «Транснефти» под Уфой, пропавших при пожаре на объекте 13 мая. Об этом сообщил UFA1.RU со ссылкой на нефтекомпанию.

По данным издания, в Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что спасатели нашли тела трех погибших на предприятии. При этом в компании «Транснефть-Урал», которой принадлежит нефтебаза, эту информацию не подтвердили. «Поиски еще идут, как появятся точные сведения, мы предоставим их»,— сообщили UFA1.RU. Накануне в МЧС рассказали изданию, что пожар еще не потушен. «Они (АО "Транснефть") сами как бы выдают, что у них люди пропали, но мы пока ничего не нашли»,— сказали в ведомстве.

Пожар на объекте «Транснефти» в селе Нурлино произошел утром 13 мая. По данным МЧС, загорелся резервуар, его вывели из эксплуатации. Возгорание тушили 60 человек с помощью 23 единиц техники. Причиной произошедшего в ведомстве назвали «нарушения технологического процесса». В «Транснефть — Урал» сообщили, что в резервуаре произошел взрыв, когда специалисты чистили его от скопившихся на дне нефтепродуктов.

Трое пострадавших госпитализированы. Состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое, еще одного — удовлетворительное. В день пожара в «Транснефть — Урал» сообщили, что спасатели ищут «нескольких работников станции».

