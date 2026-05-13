Три человека пострадали при пожаре на производственном объекте под Уфой

Число пострадавших при взрыве и последующем пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции в селе Нурлино в Башкирии возросло до трех. Состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое, еще одного — средней степени тяжести. Об этом сообщил глава башкирского Минздрава Айрат Рахматуллин в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы башкирского Минздрава Айрата Рахматуллина Фото: Telegram-канал главы башкирского Минздрава Айрата Рахматуллина

Министр заверил, что раненым оказывают медицинскую помощь в полном объеме. Он держит ситуацию на личном контроле.

Изначально в Минздраве сообщали ТАСС о двух пострадавших при ЧП. У одного из них — ожоги 90% тела, в том числе ожоги глаз, у другого — ожоги 60% тела.

По данным МЧС, инцидент произошел на резервуаре, его вывели из эксплуатации. Причиной произошедшего в ведомстве назвали «нарушения технологического процесса».