Под Уфой произошел пожар на производственном объекте

В Уфимском районе Башкирии произошел взрыв и последующий пожар на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино», которая обеспечивает перекачку нефти на предприятия «Транснефти». Два человека получили ожоги, сообщило региональное ГУ МЧС.

Фото: Прокуратура Башкортостана

Пожар произошел на нефтяном резервуаре, который был выведен из эксплуатации. По данным МЧС, причиной стали «нарушения технологического процесса». Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране труда и о промышленной безопасности при выполнении работ, сообщила пресс-служба ведомства.

В региональном Минздраве сказали ТАСС, что состояние раненых оценивается как крайне тяжелое. «Двое пострадавших доставлены в Республиканский ожоговый центр. Один из пострадавших поступил с ожогами 90% тела, в том числе ожоги глаз. Второй с ожогами 60%»,— рассказали в министерстве.