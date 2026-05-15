Врио главы Белгородской области Шуваева представили правительству региона

Врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева официально представили правительству региона. Представлял господина Шуваева заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Алексей Еремин. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: пресс-служба президента РФ

Александр Шуваев назначен на должность врио главы Белгородской области указом президента России Владимира Путина от 13 мая. Господин Еремин отметил опыт Александра Шуваева и выразил уверенность в правильности действий врио губернатора.

Господин Шуваев родился в 1981 году в Белгородской области. В 2002 году он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище, в 2015 году — Военный учебно-научный центр Сухопутных войск академии вооруженных сил РФ. Александр Шуваев — участник военной операции России в Сирии и специальной военной операции (СВО).

Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков возглавлял регион с 2020 года. По данным «Ведомостей», после отставки его могут назначить министром экономического развития или послом России в Абхазии. Выборы губернатора Белгородской области пройдут в единый день голосования 20 сентября.

